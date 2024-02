Corpo de jovem que desapareceu nas águas do São Francisco é encontrado pelos Bombeiros

Por Davi Sahid

O corpo de Elias Lima, de 20 anos, foi encontrado no igarapé São Francisco na tarde desta quarta-feira, 28, na rua Santa Terezinha no bairro Conquista em Rio Branco.

O jovem estava desaparecido desde a tarde do dia último domingo, 25. Elias estava brincando com amigos na área alagadiça, se jogando dentro do igarapé e deixando a correnteza os levarem. Quando os jovens chegaram a um certo ponto da área alagada, eles conseguiram se segurar nas árvores e sair de dentro das águas, porém Elias que segundo os amigos sabia nadar, afundou dentro igarapé e desapareceu.

No dia do afogamento o Corpo de Bombeiros foi acionado, fez busca na região alagada, e no leito do igarapé na tentativa de encontrar o jovem, mas ele não havia sido encontrado. Na tarde desta quarta-feira, 28, mais uma vez durante as buscas o Corpo de Bombeiros conseguiu encontrar o cadáver já em estado de decomposição avançado.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística, em seguida o corpo de Elias foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.