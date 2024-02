Corpo de homem é encontrado amarrado, com marcas de agressões de ripa e queimaduras

Por Davi Sahid

O corpo de um homem ainda não identificado pela Polícia foi encontrado com os pés e as mãos amarradas com marcas agressões de ripa e queimaduras na manhã desta segunda-feira, 5, em uma área de mata situada no km 11 , às margens da estrada do Mutum, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o cadáver foi encontrado por um colono que mora na região que estava passando no local do crime.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos da Perita em criminalística, que contatou que na vítima havia agressões de ripa na cabeça e foi torturada com queimaduras de ferro de passar roupa pelo corpo. A Perita acredita que o cadáver já estava no local há 24 horas.

Após o término da Perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A Polícia não soube informar a motivação do crime.

O caso inicialmente segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) e posteriormente ficará a disposição da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).