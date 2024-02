CRM do Acre vai apurar morte de mulher no Pronto-Socorro

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM) se posicionou sobre a morte de Naiane Oliveira Paula, 28 anos, ocorrida no último dia 11 de fevereiro no Pronto-Socorro de Rio Branco. Naiane morreu após ir com o marido procurar atendimento no PS.

ENTENDA AQUI: Mulher de 28 anos morre após ser atendida e liberada do Pronto-Socorro

Conforme prontuário, o qual a reportagem teve acesso, Naiane chegou à unidade de saúde com epigastralgia intensa, conhecida como dor na “boca do estômago”, associada a náuseas, vômitos e febre.

A paciente, de acordo com o prontuário, foi atendida, medicada e liberada. Cerca de duas horas depois, a paciente retornou em estado grave com parada cardiorrespiratória.

A reportagem conversou com o diretor do Pronto-Socorro, Lourenço Vasconcelos, que garantiu que todos os procedimentos para salvar a vida de Naiane foram adotados. “A paciente foi reanimada por 16 ciclos, o que representa mais de uma hora de reanimação, com intubação, com medicação e com todos os profissionais. Infelizmente, ela não “voltou”. Mas não houve nenhuma falta de assistência, pelo contrário”, explica.

Em relação ao primeiro procedimento, Lourenço afirma que o procedimento adotado foi normal. “Os sinais vitais da paciente estavam estáveis, a médica prescreveu a medicação, a paciente foi medicada, deu uma melhorada boa, a doutora verificou de novo e deu alta”, diz Lourenço.

Ao ac24horas, o CRM disse que vai apurar o caso. “O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) informa que determinou a abertura de sindicância para apurar os fatos, tendo como parâmetro as normas e os critérios estabelecidos pelo Código de Processo Ético-Profissional e pelo Código de Ética Médica. E esclarece ainda que os procedimentos administrativos tramitam em sigilo, por força de lei”, disse a entidade.