Comissão de Agricultura do Senado aprova título de Capital Nacional da Farinha para Cruzeiro do Sul

A Comissão de Agricultura do Senado Federal aprovou nesta quarta-feira (21) o projeto de lei que concede o título de Capital Nacional da Farinha ao município de Cruzeiro do Sul. O PL 4.174/2023, do senador Alan Rick, recebeu relatório favorável do senador Marcio Bittar — lido pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) como relator ad hoc — e segue para a análise da Câmara dos Deputados.

Na justificação, o autor propõe o reconhecimento da notoriedade adquirida por Cruzeiro do Sul na produção de farinha de mandioca de qualidade. O relator acrescenta que a mandioca constitui o principal produto agrícola do Acre e que a farinha possui importância fundamental na segurança alimentar daquela população.

“Conhecida regionalmente como farinha de mandioca de Cruzeiro do Sul, esse produto da agricultura familiar do estado do Acre hoje se destaca por ter ultrapassado os limites regionais e ter passado a desfrutar de notoriedade e de ampla aceitação pelo consumidor em diversas outras capitais do País”, argumenta o relator.

Alan Rick definiu a votação do projeto como um momento histórico para o Acre e acrescentou que a farinha de Cruzeiro do Sul foi o primeiro alimento a receber, por sua excelência e qualidade, o selo de indicação geográfica. “Isso confere ao consumidor a garantia de que ele está adquirindo um produto da região do Juruá. A farinha de Cruzeiro do Sul é estudada pela Embrapa e outros órgãos, e reconhecida como uma das melhores farinhas do planeta”.

Fonte: Agência Senado