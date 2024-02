Com R$ 30 milhões a receber, Saneacre não consegue pagar nem taxa de luz de R$ 523

Em Cruzeiro do Sul, 70% dos consumidores não pagam pela água tratada garantida pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre). A arrecadação mensal, que deveria ser de R$ 500 mil, alcançou apenas R$ 117 mil em janeiro deste ano.

No município, 25 mil consumidores recebem água tratada, 11 mil são cadastrados e desse total 70% não pagam pela água que chega até suas residências.

A alta inadimplência, segundo Braz Melo, coordenador do Saneacre de Cruzeiro do Sul, poderá levar à privatização do sistema. “Nós lançamos o programa de regularização e já estendemos até março. Os débitos podem ser parcelados em mais de 40 vezes. Depois disso, nós vamos ter que fazer cortes do fornecimento de água. Essa situação poderá levar à privatização, sim, porque com o valor arrecadado não conseguimos pagar nem a conta de luz da empresa no município, que é de R$ 523. O Saneacre de Cruzeiro do Sul tem R$ 30 milhões em débito para receber”, relata, afirmando que o órgão não consegue fazer investimento no município, como extensão de rede.

Braz Melo diz que tratar água é caro e que mesmo assim, o valor do metro cúbico no Acre é de R$ 1,22 enquanto em São Paulo alcança R$ 35. “Em 2022, com investimento de R$ 2 milhões, construímos 20 poços aqui em Cruzeiro do Sul. Mas em 2023 ficamos engessados com relação a investimento devido à alta inadimplência”, relata.

A taxa mínima residencial, que era de R$ 17, passou para R$ 36,63.

Em Cruzeiro do Sul, 80% da água que chega às residências é de poços feitos pelo Depasa e prefeitura de Cruzeiro do Sul. Só 20% são captados no Igarapé São Salvador.