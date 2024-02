Com chuva de 59mm, nível do Rio Acre sobe mais de meio metro em Rio Branco

A Defesa Civil de Rio Branco informou que o nível do Rio Acre subiu muito na manhã desta quinta-feira, 1.

Conforme a medição realizada no início desta manhã, o nível do manancial saltou de 7,78m para 8,38m, subindo 60 centímetros nas últimas 24 horas.

A subida repentina foi provocada pela forte chuva na capital acreana de 59mm que começou no início da noite de ontem.

A Defesa Civil informou ainda que há registro de chuvas nas últimas horas em toda a Bacia do Rio Acre, o que deve fazer com que o nível do rio suba ainda mais nas próximas horas.

“A chuva foi geral. Choveu muito nos municípios do Alto Acre e também na região do Riozinho do Rola, o que significa que essa água vai chegar aqui em Rio Branco e a tendência é o nível aumentar, explica Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil na capital acreana.