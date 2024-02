Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferida na Capital

Por Davi Sahid

Uma colisão entre uma moto e um carro deixou a motociclista Clenilda Roque de Oliveira Costa, de 50 anos, ferida na manhã desta sexta-feira, 23, na rotatória do Parque Industrial na BR-364, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do veículo modelo Ford Fiesta, de cor branca, placa QLX-2070, trafegava no sentido Rio Branco-Porto Velho, quando na rotatória ao tentar fazer a conversão a direita para entrar no Parque Industrial, Clenilda que trafegava em uma moto modelo Honda Biz, de cor azul, placa NXR-6583, no sentido Rio Branco-Porto Velho, colidiu na lateral direita do carro. Com o impacto Clenilda caiu ao solo e bateu a cabeça, vindo a ter perda momentânea de memória e escoriações pelo corpo.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Clenilda ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

O local do acidente foi isolado pela PRF para os trabalhos de perícia. Após o término a moto e o veículo foram retirados da BR-364.