Cinco bibliotecas comunitárias do Acre são premiadas no Pontos de Leitura e irão receber R$ 30 mil

O Ministério da Cultura (MinC) divulgou o resultado do Edital Prêmio Pontos de Leitura 2023. De um total de 810 concorrentes, foram premiadas 300 bibliotecas comunitárias de todo o país. Elas receberão R$ 30 mil, cada uma.

Do Acre, cinco iniciativas foram escolhidas e vão receber a premiação em dinheiro: Biblioteca Paxiúba e Casa de Leitura dos Amigos em Rio Branco, Casa de Leitura do Seringueiro em Epitaciolândia, Quintais Literários em Xapuri e a Biblioteca da Aldeia Buritizal no município de Marechal Thaumaturgo.

Conforme o Ministério da Cultura, os projetos selecionados pelo Prêmio Pontos de Leitura 2023 mostram a diversidade do Brasil.

Entre os projetos premiados, estão bibliotecas comunitárias localizadas em aldeias indígenas, territórios quilombolas, áreas de assentamento rural, periferias urbanas. Também foram selecionadas bibliotecas comunitárias que atuam no fortalecimento de temáticas específicas, como a literatura de cordel, literatura indígena, gibis, autoria negra e LGBTQIA+.

Entre as 300 premiadas, são 26 no Centro-Oeste; 156 no Nordeste; 45 no Norte; 61 no sudeste e 12 no Sul.