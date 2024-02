Cientistas desvendam história do “Homem de Vittrup”, morto há 5.200 anos na Dinamarca

Cerca de 5.200 anos atrás, a vida de um homem terminou violentamente em um pântano de turfa no noroeste da Dinamarca. Agora, os pesquisadores utilizaram análises genéticas avançadas para contar a história inesperada de “Homem de Vittrup”, o imigrante mais antigo conhecido na história da Dinamarca.

Os corpos de pântano, as “múmias acidentais” preservadas de forma única descobertas no norte da Europa, há muito intrigam os pesquisadores, mas um novo estudo afirma ser a primeira vez que os especialistas mapearam a história de vida do falecido em tal grau.

Os restos mortais do homem foram descobertos em um pântano de turfa em Vittrup, Dinamarca, durante o corte de turfa em 1915. Seu tornozelo direito, tíbia esquerda inferior, mandíbula e crânio fragmentado foram encontrados ao lado de um porrete de madeira. Os pesquisadores estimam que ele morreu após ser atingido na cabeça pelo menos oito vezes com o porrete de madeira em algum momento entre 3100 a.C. e 3300 a.C.

Cientistas analisaram os restos do Homem de Vittrup em um estudo recente publicado na revista Nature sobre a pré-história genética da Dinamarca que sequenciou os genomas de 317 esqueletos antigos. Alguns dos mesmos pesquisadores decidiram conduzir um estudo individual do Homem de Vittrup depois que seu DNA revelou que ele era geneticamente distinto do resto da população da Idade da Pedra dinamarquesa. Um estudo detalhando as novas descobertas foi publicado na quarta-feira (14) na revista PLOS One.

“Eu queria fazer um crânio anônimo falar (e) encontrar o indivíduo por trás do osso. O resultado inicial foi ‘quase bom demais para ser verdade’, o que me fez aplicar métodos adicionais e alternativos. O resultado foi essa história de vida surpreendente”, disse o autor principal do estudo, Anders Fischer, pesquisador do projeto no departamento de estudos históricos da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, e diretor da Arqueologia de Sealand, em um e-mail.

O que a equipe descobriu ao reconstituir a vida do Homem de Vittrup está lançando luz sobre os movimentos e conexões entre diferentes culturas da Idade da Pedra.

Um migrante da Idade da Pedra

A equipe de pesquisa, ansiosa para descobrir o máximo de pistas possível sobre a vida do Homem de Vittrup, analisou o esmalte do dente, o tártaro e o colágeno ósseo usando métodos analíticos de ponta.

A detecção combinada de elementos químicos específicos em seu esmalte, como estrôncio, nitrogênio, carbono e oxigênio, bem como uma análise de proteínas de seus dentes e ossos, revelaram como a dieta do Homem de Vittrup mudou de caçador-coletor para agricultor antes de morrer entre os 30 e 40 anos.

O Homem de Vittrup provavelmente nasceu e cresceu ao longo da costa da Península Escandinava, talvez dentro dos climas frios da Noruega ou Suécia. Ele estava geneticamente mais próximo das pessoas dessas regiões e tinha pele mais escura do que as comunidades da Idade da Pedra na Dinamarca.

Na Escandinávia, o Homem de Vittrup provavelmente pertencia a uma comunidade de caçadores-coletores do norte que desfrutava de uma dieta de peixe, focas e até baleias, o que sugere que os caçadores tinham embarcações que lhes permitiam pescar em mar aberto.

E então, algo causou uma mudança drástica em sua vida, e aos 18 ou 19 anos, o Homem de Vittrup estava na Dinamarca e se sustentava com a dieta de um agricultor, comendo carne de ovelha e cabra.

Sua jornada para uma sociedade camponesa agrícola na Dinamarca “indica uma extensa viagem de barco”, disseram os autores do estudo. Os movimentos de longa distância do Homem de Vittrup eram incomuns, “mas podem dizer algo sobre as trocas contínuas entre os agricultores dinamarqueses e os caçadores-coletores do norte”, disse o coautor do estudo Karl-Göran Sjögren, pesquisador no departamento de estudos históricos da Universidade de Gotemburgo.

Por que o Homem de Vittrup fez uma viagem tão longa é desconhecido, mas os pesquisadores têm algumas teorias. É possível que ele tenha sido um cativo ou escravo que se tornou parte da sociedade local na Dinamarca. Ou o Homem de Vittrup era um comerciante que se estabeleceu na Dinamarca.

Arqueólogos sabiam que machados de sílex eram negociados da Dinamarca até o Círculo Ártico na Noruega, disse o coautor do estudo Lasse Sørensen, chefe de pesquisa de culturas antigas da Dinamarca e do Mediterrâneo no Museu Nacional de Copenhague.

“O estudo adiciona uma pessoa de carne e osso concreta a essa descoberta”, disse Sørensen.

O estudo do Homem de Vittrup ajudou os pesquisadores a obter insights sobre a genética, estilos de vida e práticas rituais que podem ser rastreados até as sociedades da Idade da Pedra, disse Sjögren.

“O Homem de Vittrup é um migrante — o primeiro imigrante de primeira geração incontestável conhecido da Dinamarca e região”, disse Fischer. “Pelo que sabemos, é a primeira vez que os cientistas conseguiram mapear tão detalhadamente a história de vida de uma pessoa do norte da Europa em um passado tão distante.”

Morte no pântano

O Homem de Vittrup teve “um curso de vida notável antes de ser morto e jogado no pântano”, disse Fischer, que pesquisa culturas da Idade da Pedra há mais de 40 anos. Ele está particularmente interessado em como a Dinamarca mudou de uma cultura de caçadores-coletores para uma de agricultores cerca de 6.000 anos atrás.

Por que o Homem de Vittrup acabou com o crânio esmagado em um pântano de turfa? A resposta exata nunca será conhecida, mas os pesquisadores acreditam que ele foi morto como sacrifício, o que era uma prática comum na região na época.

“As áreas úmidas parecem ter tido um papel especial na vida religiosa no norte da Europa naquela época”, disse Fischer. “O Homem de Vittrup foi morto de forma incomumente brutal. Outros humanos foram mortos por flechadas ou estrangulados com uma corda.”

“Talvez devêssemos entendê-lo como um escravo que foi sacrificado aos deuses quando já não era mais adequado para o trabalho físico árduo”, disse o coautor do estudo Kristian Kristiansen, professor de arqueologia na Universidade de Gotemburgo, em um comunicado.

Mas também é possível que o Homem de Vittrup estivesse no lugar errado na hora errada.

“Com base apenas em evidências arqueológicas, é difícil distinguir isso de alguém que foi morto em um conflito, ou roubado e morto”, disse Roy van Beek, professor associado em arqueologia da paisagem na Universidade e Pesquisa de Wageningen, nos Países Baixos, por e-mail. “Que ele possa ter sido um ‘escravo’ ou mantido em cativeiro é bastante especulativo na minha opinião, mas os autores também mostram algumas reservas lá.”

Van Beek não esteve envolvido neste estudo, mas coautorou uma pesquisa publicada na revista Antiquity sobre a riqueza de informações que os corpos de pântano fornecem sobre a vida pré-histórica.

“Na minha opinião, este é um estudo fascinante que mostra a enorme contribuição que métodos bioarqueológicos inovadores podem fazer para melhorar nosso conhecimento sobre as sociedades pré-históricas, incluindo aspectos importantes como história populacional, migração e modos de vida”, disse van Beek após ler o novo estudo.

“Nosso estudo na Antiquity mostra que as vidas de milhares de humanos pré-históricos e do início da história terminaram em pântanos em toda a Europa do Norte, e estudos como este mostram o incrível potencial científico que eles têm. E este é apenas um indivíduo — estamos apenas arranhando a superfície!”