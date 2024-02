Chuvas no Alto Acre devem elevar o nível do Rio Acre na capital nas próximas horas

Análise dos dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), feita pela Coordenadoria de Defesa Civil Municipal (COMDEC), mostra que houve grande concentração de chuvas nas últimas 24 horas na bacia do Rio Acre.

De acordo com os números, o maior volume de precipitação se concentrou na regional do Alto Acre. Na maior parte da região, o volume estimado ficou entre 100 e 150mm. Nas proximidades de Assis Brasil e Iñapari, no lado peruano, houve registro de volume de até 160 mm.

Em Rio Branco, o nível do Rio Acre registrou redução nos últimos dois dias, após ultrapassar os 10 metros na última segunda-feira, 19, chegando a 8,34 na manhã desta quarta-feira, 21. Contudo, a tendência é de que a capital volte a ter elevação nas próximas horas, considerando que isso aconteceu nas estações de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri.

As fortes chuvas provocaram considerável aumento nos níveis do Rio Acre nos municípios do interior. Em Assis Brasil, a elevação foi de mais de 6 metros nas últimas 24 horas. Em Xapuri, o nível subiu mais de 5 metros. A tendência, conforme a Defesa de Rio Branco, é que em até três dias, esse volume de água faça o nível do manancial subir na capital acreana em até dois metros. “Estamos com pouco mais de 8 metros hoje, a tendência é que em um prazo de aproximadamente 70 horas, toda essa água chegue em Rio Branco e o rio se aproxime dos 12 metros.

Nos municípios do Alto Acre nesta quarta-feira, 21, segundo dados da plataforma Hidroweb, da Agência Nacional de Águas e Saneamento (ANA), por volta do meio-dia, os níveis do Rio Acre e os acumulados de chuvas são os seguintes:

Assis Brasil – 8,90↑ – Chuva: 184,8mm

Xapuri – 6,27↑ – Chuva: 42,4mm

Brasiléia/Epitaciolândia – 4,75↑ – Chuva: 107,6mm

Previsão do Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia – INMET – publicou alerta de perigo (laranja) para chuvas intensas nas próximas 24 horas em uma faixa do país que inclui o Acre. O aviso se iniciou nesta quarta-feira, 21, às 09h58, terminando na quinta-feira, 22, às 10h00.

A previsão é de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h) com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.