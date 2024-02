China estreia primeiro avião comercial que promete rivalizar com Boeing e Airbus

O avião comercial C919 de Pequim, um potencial rival dos aviões Boeing e Airbus de fabricação ocidental, fez sua primeira viagem fora do território chinês no domingo (18), realizando um sobrevoo no Singapore Airshow.

O jato de corredor único, fabricado pela estatal Corporação de Aeronaves Comerciais da China (Comac), é um símbolo proeminente da estratégia mais ampla “Made in China” de Pequim, que visa reduzir a dependência de fabricantes estrangeiros.

A China chama o C919 de seu primeiro grande jato de passageiros produzido internamente. O avião tem capacidade para pouco menos de 200 passageiros.

A aeronave subiu aos céus para seu primeiro voo comercial em maio passado, e é certificado para transportar passageiros apenas na China continental e voa com a China Eastern Airlines.

Esta é “a primeira vez que teremos expositores da China”, disse Cindy Koh, vice-presidente executiva do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cingapura, uma das organizadoras do show aéreo.

A China não escondeu a sua ambição de eventualmente competir com a Boeing e a Airbus.

A estreia do C919 no exterior ocorre em um momento em que a Boeing está nas manchetes após a fuselagem de um avião 737 Max 9 cair durante um voo da Alaska Airlines nos Estados Unidos.

Shukor Yusof, fundador da Endau Analytics, uma empresa que acompanha a indústria da aviação, disse que o C919 seria “a aeronave mais examinada no Singapore Airshow”, um evento que atrai executivos e autoridades de todo o mundo.

“Há muito interesse em ver a aeronave real, como ela funciona e como está em voo”, disse Yusof.

Atualmente, apenas um punhado de países fabrica os seus próprios aviões devido à grande exigência para se entrar na indústria. É necessário um elevado nível de conhecimentos técnicos, bem como grandes quantidades de tempo e recursos.

O C919, por exemplo, custou ao seu financiador cerca de US$ 49 bilhões em desenvolvimento, produção e outros custos, de acordo com o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais de Washington.

Em dezembro, a aeronave realizou um voo de demonstração no Porto Victoria, em Hong Kong, na sua primeira viagem fora da China continental.

Yusof disse que as crescentes tensões entre Pequim e Washington também tornariam difícil para a Comac encontrar um mercado no Ocidente.

“Não se pode fugir de toda a política com a China e o resto do mundo, e esse estigma vai permanecer com eles durante um bom tempo”, disse ele.

A aeronave ainda não foi certificada pelos reguladores de aviação norte-americanos e europeus, o que Yusof disse ser “uma grande desvantagem”.

Com capacidade para voar de cinco a seis horas, o C919 é perfeito para viagens regionais, acrescentou, afirmando que o modelo tem potencial para atrair países do Sudeste Asiático, África e Ásia Central, que são politicamente mais amigáveis ​​com a China.

“Será um pequeno concorrente, mas não estará no mesmo nível da Airbus e da Boeing”, disse ele.

No ano passado, a companhia aérea indonésia de baixo custo TransNusa tornou-se a primeira cliente estrangeira da Comac, adquirindo o seu ARJ21, um jato regional que pode transportar pouco menos de 100 passageiros.