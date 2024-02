Cheia do Rio Acre já atinge primeira casa no bairro da Base, no centro da Capital

A cheia do rio Acre que ocorre nesta sexta-feira, 23, em Rio Branco, invadiu a primeira residência do bairro da Base no início da tarde. No local, 10 indígenas da mesma família são alguns dos moradores de um quarteirão, localizado na esquina entre as ruas Sertaneja e Beira Rio, na capital acreana.

De acordo com Yasa Inu Bake, do povo Huni Kui de Santa Rosa do Purus, morador da base há 5 anos, esta é a terceira vez que a família sofre com alagação. “Já preparamos as coisas, estamos vendo pra onde ir. A água já está no terreno, se subir mais, entra em casa. Queremos sair, mas não tem nada certo de lugar para onde ir”, disse.

Yasa disse que, pela compreensão do povo, a alagação não está acontecendo por acaso. “Não é à toa que está alagando, não é à toa que você está aqui [fazendo a reportagem], tudo tem um sentido. Já assisti na TV o próprio presidente Lula dizendo para que o povo se afaste da margem do rio, então é o povo que não quer sair, o rio está certo”, afirmou.