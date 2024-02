Cerca de 500 famílias são atingidas com cheia dos igarapés em Rio Branco

Cerca de 500 famílias de Rio Branco estão atingidas pelas águas de igarapés que transbordaram nesta sexta-feira, 23, após as fortes chuvas das últimas 48 horas. As informações são da Defesa Civil municipal.

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil, esse quantitativo de pessoas ainda não foram removidas de suas residências. “Temos cerca de 500 famílias atingidas que não tem necessidade de sair imediatamente, mas, estamos segurando um pouco”, explicou.

Falcão disse ainda que três igarapés já transbordaram, sendo eles, os igarapés Batista, Amaro e o Dias Martins. Com isso, o coordenador destacou que mais de 8 famílias se encontram em abrigos montados em 5 escolas públicas, entre elas, o Alvaro Vieira da Rocha, Alcimar Leitão e Ilka Maria. Além disso, o militar ressalta que o número de desalojados deve aumentar nas próximas horas. “Pode chegar a 100 pessoas no fim do dia. Nos abrigos temos 8 famílias com 40 pessoas e vamos remover mais 15 famílias até a tarde”, argumentou.

Com o Rio Acre marcando 13,50m, na última medição às 9h da manhã, atingindo a cota de alerta, o coronel adiantou que existe a possibilidade do manancial transbordar ainda nesta sexta, deixando centenas de famílias atingidas. “Estamos na cota de alerta do Rio Acre e com 600 famílias em monitoramento. Hoje ainda deve transbordar o Rio Acre”, menciona.

Sandro Cassiano, coronel do Corpo de Bombeiros, diretor de gestão de risco da Defesa Civil, revelou ao ac24horas que somente no bairro Hélio Melo já são 150 famílias atingidas pela cheia do igarapé na região. “Estamos monitorando a situação”, comentou. A Defesa Civil divulgou que 23 famílias devem ser removidas a escola Ilka Maria, no Mocinha Magalhães.