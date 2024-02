Cerca de 257 crianças são vacinadas contra dengue em três dias no estado do Acre

Enfermeira prepara dose de vacina contra malária – REUTERS/Baz Ratner

Com o início da vacinação contra a Dengue que começou na última semana, dia 16, o estado do Acre já aplicou 257 doses do imunizante nos 22 municípios acreanos. O público alvo da campanha é crianças de 10 e 11 anos. Os dados são referentes até o último domingo, 18.

O levantamento divulgado pelo G1 mostrou que das 257 doses, o município de Acrelândia aplicou 3 doses, Bujari: 5 doses, Capixaba: 3 doses, Porto Acre: 1 dose, Senador Guiomard: 20 doses, Sena Madureira: 33 doses, Jordão: 48 doses, Santa Rosa do Purus: 1 dose, Rio Branco: 141 doses e Plácido de Castro: 2 doses.

De acordo com informações do boletim epidemiológico, atualizado no dia 12 de fevereiro, onde são divulgados os dados referentes aos casos prováveis de dengue notificados no estado do Acre com informações das semanas 1 a 6 de 2024, há o seguinte cenário no Acre: Casos prováveis: 4.823 e 756 casos confirmados.

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses. A faixa etária do público-alvo nesse primeiro momento foi escolhida, pois concentra o maior número de hospitalizações por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.