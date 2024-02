Cenas fortes: homem é executado com 11 tiros dentro de carro em São Paulo; veja

Uma câmera de monitoramento registrou a execução de um homem de 38 anos, cuja identidade não foi informada, logo após a vítima estacionar seu carro em uma rua de Barueri, na Grande São Paulo, na noite desse domingo (18/2).

As imagens (assista abaixo) mostram o assassino, que seguia solto até a publicação desta reportagem, se aproximando calmamente do carro da vítima.

Antes disso, o condutor do veículo sai, checa algo no celular e volta a se sentar no carro, cuja porta, do lado do motorista, fecha.

Sacando pistola

O atirador retira uma pistola de uma sacola, enquanto caminha em direção ao Toyota Corolla, e começa a atirar contra a janela. São dados seis tiros.

Em seguida, o pistoleiro abre a porta e atira mais cinco vezes. É possível ver a vítima reagindo aos disparos, com espasmos. O assassino foge correndo. A ação dura menos de um minuto.

De acordo com registros da Polícia Civil, a vítima chegou a ser encaminhada para o Pronto Socorro Sameb, onde morreu.

A motivação para o assassinato é investigado pelo 1º DP de Barueri.

Veja vídeo:

Fonte: Metropóles