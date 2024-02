Carreta carregada de cimento tomba nas proximidades de Feijó, na BR-364

Uma carreta carregada de cimento tombou na BR-364, a poucos quilômetros da cidade de Feijó, no interior do Acre, nesta sexta-feira (16). O vice-presidente da Junta Comercial do Estado do Acre, Pedro Silva, que passava pelo local, gravou um vídeo mostrando o acidente.

Na gravação, que foi publicada no Instagram pelo canal denominado Feijó Notícias, ele mostra que dois caminhões auxiliaram o motorista da carreta, inclusive no desbloqueio da rodovia.

No relato, Pedro Silva diz que pelas informações obtidas no local, a causa do acidente foi a carreta ter se desconectado do cavalo mecânico, puxando o veículo, que tombou fora da pista.

Pelas informações, o motorista estava bem, resultando o incidente apenas em danos materiais para a empresa proprietária da carreta.