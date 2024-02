Carolina Dieckmann se despede da TV Globo: “Hora de dar meu primeiro voo sozinha”

Carolina Dieckmann usou as redes sociais, nesta sexta-feira (1º), para se despedir da TV Globo, onde trabalhou nos últimos 30 anos. Ela escreveu um poema e relembrou alguns papéis em novelas.

“Não é que eu comecei na Globo… foi a Globo que me começou. Eu não era atriz… me tornei, ali dentro, na poeira de tantos talentos, com os melhores professores que alguém poderia desejar… numa empresa que me nutriu com oportunidades e experiências incríveis, além de ter sido solo e alimento pra tantos projetos lindos que fizemos juntos, e que estão marcados nas nossas histórias…” começou.

“Hoje, mais de 30 anos depois, chegou a hora de dar meu primeiro voo sozinha… mas carrego em cada pena das minhas asas, o suor de muita gente; a generosidade de muitos colegas; a ajuda inestimável de muitos mestres. Levo comigo as memórias mais preciosas… indizíveis… 11078 dias felizes!”, escreveu.

“Levo ainda a certeza de que toda vez que eu voltar na Globo será sempre um voo de volta pro ninho” finalizou.

Na publicação, Dieckmann mostrou que sua carteira de trabalho foi assinada em 1º de novembro de 1992. Seu primeiro trabalhou foi na minissérie “Sex Appeal”, que foi ao ar em 1993.

Ao longo dos anos, a atriz esteve no elenco de diversas novelas da emissora, como “Laços de Família” (2000), “Mulheres Apaixonadas” (2003), “Senhora do Destino” (2004), “Cobras e Lagartos” (2006), “Fina Estampa” (2011), entre outras.

Seu último trabalho foi a novela das sete “Vai na Fé”, que chegou ao fim em agosto de 2023.

Carolina Dieckmann entra na lista de talentos da TV Globo que encerraram o contato de exclusividade com a emissora. Nomes como Mateus Solano, Flávia Alessandra, Miguel Falabella, Juliana Paes, Bruno Gagliasso, Lázaro Ramos e mais fizeram o mesmo.

Veja a publicação