Carnaval movimentou mais de R$ 1 milhão em Cruzeiro do Sul

A movimentação financeira do carnaval de Cruzeiro do Sul foi superior a R$ 1 milhão, quando somadas as vendas dos empreendedores com os investimentos feitos pela Prefeitura do município.

As vendas de alimentos e bebidas e considerando outros segmentos envolvidos indiretamente na realização do Carnaval, como o setor de transporte, hospedagem e setores ligados ao trade de turismo, estima-se que o faturamento seja de R$ 500 mil.

O mesmo valor foi investido pela Prefeitura no evento, com aluguel de tendas, contratação de artistas, decoração, pagamento de premiação de concurso e toda a infraestrutura necessária para o evento: meio milhão de reais.

Para o prefeito Zequinha Lima, esse resultado representa não apenas um impulso econômico significativo para o município, mas também demonstra o potencial de eventos culturais para estimular a economia local e promover o desenvolvimento regional.

“Uns se divertem e outros aumentam a renda com as venda na Folia. As pessoas que vieram tiveram um carnaval seguro e com muitas opções de alimentos, bebidas e outros itens. Foi bom para todos. Como anunciamos na última noite de Carnaval, no Festival da Farinha, em agosto, vamos trazer o cantor Pablo e com certeza será uma nova grande oportunidade para nossos empreendedores”, finalizou Zequinha.