Campeonato Acreano de futebol começa neste sábado com dois jogos no Florestão

O Campeonato Acreano tem seu pontapé inicial neste sábado, 17, com dois jogos que serão realizados no estádio Florestão.

A competição deste ano será disputada por 11 equipes, sendo 7 da capital: Rio Branco, atual campeão, Galvez, São Francisco, Atlético Acreano, Independência, Vasco e Andirá. Já do interior, os times que disputam o título são Náuas (Cruzeiro do Sul), Adesg (Senador Guiomard), Plácido de Castro e Adesg (Senador Guiomard).

Uma novidade deste ano, é que a competição volta a ter rebaixamento. Os três piores vão para a segunda divisão no próximo ano.

Fórmula de disputa

Os clubes estão divididos em dois grupos e se enfrentam entre si. Os três melhores de cada grupo passam para o segundo turno. Nesta fase, os seis times se enfrentam e quem somar mais pontos, conquista o título. Campeão e vice ganham o direito de disputar as competições nacionais em 2025, como Copa do Brasil, Brasileirão da Série D e Copa Verde.

Grupo A: Adesg, Andirá, Atlético, Independência, Rio Branco e Vasco.

Grupo B: Galvez, Humaitá, Náuas, Plácido de Castro e São Francisco.

Primeira rodada

A primeira rodada do campeonato acontece no estádio Florestão a partir das 15 horas com o confronto entre Andirá e Adesg. Na sequência, às 17 horas, a partida será entre Náuas e Galvez.

Os ingressos para as duas partidas estarão à disposição do torcedor na bilheteria do Florestão e custam R$ 20 (inteiro) e R$ 10 (meia).