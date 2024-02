Caixa Econômica Federal publica editais para concursos somando mais de 4 mil vagas

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa publicou nesta quinta-feira, 22, os editais para dois novos concursos públicos que disponibilizam 4.050 vagas para todo o Brasil, incluindo cadastro de reserva. O anúncio do certame foi feito ainda na quarta-feira (21), após reunião entre o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Caixa, Carlos Vieira, no Palácio do Planalto em Brasília (DF).

O banco público oferta 2 mil vagas para técnico bancário novo (TBN), com lotação em todas as 27 unidades da Federação. Também há 2 mil vagas para TBN na área de Tecnologia da Informação (TI) para o Distrito Federal e os estados de Amazonas, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Para ambos os cargos, exige-se que o candidato tenha nível médio completo. A remuneração inicial é de R$ 3.762, com jornada de trabalho de seis horas diárias, totalizando 30 horas semanais.

Acesse o primeiro edital

Acesse o segundo edital

Há ainda 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho, com remuneração inicial de R$ 11.186 e R$ 14.915, respectivamente. As jornadas de trabalho dos médicos são de 30 horas semanais, com lotação em 20 unidades federativas, e dos engenheiros são de 40 horas semanais, em dez unidades federativas.

A Caixa vai destinar o percentual de 6% do total de vagas às pessoas com deficiência, acima do mínimo legal estabelecido que é de 5%.

Todos os empregados do banco contam com os seguintes benefícios: assistência à saúde, previdência complementar, participação nos lucros e resultados, auxílio alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche, possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

CRONOGRAMA

As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 29 de fevereiro e 25 de março, ao custo de R$ 50, para os cargos de nível médio, e R$ 65 para os de nível superior.

As provas serão aplicadas pela Fundação Cesgranrio no dia 26 de maio. O local da aplicação varia de acordo com o cargo. Para TBN, por exemplo, as provas serão realizadas em 129 cidades de todo o país.

Os candidatos ao cargo de TBN terão que responder 60 questões de múltipla escolha, sendo 25 de conhecimentos básicos e 35 de específicos, além de fazer uma redação. Já para médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho serão 70 questões objetivas: 30 de básico e 40 de específico, além de uma prova discursiva.

O resultado dos concursos tem divulgação prevista para agosto. Os aprovados serão convocados para apresentarem a documentação e realizarem os exames médicos obrigatórios. O concurso terá validade de um ano a contar da data de publicação do edital de homologação do resultado, prorrogável por igual período, a critério da Caixa.