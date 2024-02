Brahim Díaz decide, e Real Madid sai na frente contra o RB Leipzig

O Real Madrid venceu fora de casa e saiu na frente na disputa com o RB Leipzig na Liga dos Campeões. A equipe espanhola superou os alemães por 1 a 0, nesta terça-feira, na Alemanha, com um gol de Brahim Díaz – escalado no lugar de Jude Bellingham, desfalque dos comandados de Carlo Ancelotti no jogo de ida das oitavas de final. O goleiro Lunin, com defesas importantes, também fundamental para o triunfo.

EM VANTAGEM

Agora, o Real Madrid pode até empatar no Santiago Bernabéu para garantir uma vaga nas quartas de final da Champions, competição na qual é o maior campeão da história, com 14 títulos. Os dois times se enfrentam em Madri no dia 6 de março. Para garantir a vaga direta, o Leipzig precisa vencer por dois gols de diferença – a vitória por um gol dos alemães leva o duelo para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

AMULETO

Na temporada em que retornou ao Real Madrid, após longa passagem pelo Milan, Brahim Díaz se tornou amuleto de Carlo Ancelotti e teve o seu grande momento na temporada nesta terça. O espanhol marcou um gol importante, após boa jogada individual, chegando a oito gols em 28 partidas em 2023/24 – ele foi titular em 12 duelos. Ele foi a escolha do técnico para substituir Jude Bellingham, que tem lesão no tornozelo e ainda é dúvida para o duelo de volta.

LUNIN DECISIVO

Além de Brahim Díaz, quem teve atuação decisiva para a vitória do Real foi o goleiro Lunin. Alternando com Kepa na substituição do lesionado Courtois, o ucraniano teve grande atuação, fazendo pelo menos três grandes defesas – e sendo fundamental para os merengues saírem em vantagem nesta quarta.



Por ge