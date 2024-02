Tião Bocalom e Marcelo Moura celebram sucesso da parceria no carnaval

“Sucesso total. Você tem que rir e comemorar. A vida é boa quando a gente se alegra”. Foi com essas palavras que o prefeito Tião Bocalom iniciou a entrevista que concedeu ao ac24horas na última noite do carnaval popular de Rio Branco ao lado do presidente da Associação Comercial do Acre (Acisa) Marcelo Moura.

Bocalom se referia ao sucesso do evento que a prefeitura voltou a realizar nas ruas do entorno da Praça da Revolução e da própria sede do poder público municipal. “E o que a gente está fazendo aqui, essa parceria com a Acisa, que o Marcelinho topou foi exatamente isso: pra gente fazer o melhor carnaval que Rio Branco já teve”, disse o prefeito.

Além de agradecer ao prefeito pelo convite para compor a parceria no carnaval deste ano, Marcelo Moura lembrou que para o empresário em Rio Branco o ano só começa em março, pois quem tem dinheiro sai para passar o carnaval fora. “A gente está invertendo a lógica, trazendo oportunidade de as pessoas ficarem em Rio Branco e consumirem aqui”, afirmou.

Moura informou que da previsão inicial de despesas com a realização do evento houve uma economia de mais de R$ 600 mil, destacando o compromisso de lisura e transparência da Acisa com o manejo dos recursos que lhes foram confiados. “Eu trabalhei pessoalmente para fazer tudo bonitinho”, disse Marcelo a Bocalom durante a conversa.

Bocalom reforçou que a prefeitura tinha a obrigação de fazer um carnaval com qualidade, assim como aconteceu com a promoção da iluminação de Natal instalada na última virada de ano. Segundo ele, são investimentos que têm uma melhoria de resultado a cada ano, o que o levou a afirmar que em 2025 a prefeitura deva fazer um carnaval muito melhor que de 2024.

Por fim, o prefeito Tião Bocalom fez a sua avaliação do evento, destacando o trabalho de equipe que fez com 100 das secretarias se envolvessem na organização do carnaval. “Por isso o sucesso total”, reforçou.

Já Marcelo Moura enfatizou a oportunidade de geração de renda gerada pela festa. “Você tem que empreender, que um evento desse vai trazer divisa, dinheiro de fora para cá”, explicou.