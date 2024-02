Tião Bocalom celebra avanços e promete executar mais de 100 obras em 2024

O prefeito Tião Bocalom (PP) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta terça-feira, 6, para fazer a leitura de mensagem governamental aos 17 vereadores de oposição e da base governista. Na ocasião, relembrou projetos e adiantou a execução de muitas obras no decorrer do ano no município.

O prefeito abriu a leitura da mensagem exaltando os feitos durante os últimos anos à frente da prefeitura na saúde, educação e cultura. Segundo ele, a gestão pegou a máquina pública em um caos de dengue e em meio a pandemia mundial da COVID-19. “O dia é de muito trabalho, com alguns desafios grandes, como foi o caso da pandemia, como é o caso, ainda está acontecendo, que é o caso da Dengue, os desafios de que uma cidade que a gente assumiu, era assim que a gente assumiu, era uma cidade que realmente estava bastante bombardeada, as ruas, muito buraco, muitas, muita coisa, a educação tinha o caso da falta de vagas em creches. Graças a Deus, a gente foi vencendo ao longo dos 3 anos, e agora, para fechar o 4º ano, eu tenho fé em Deus que as coisas estão andando muito bem”, declarou.

Bocalom ainda garantiu que sua gestão deve executar ao longo de 2024 mais de 100 obras, entre elas, o viaduto da AABB na capital. “Hoje temos mais de 60 obras, juntando as reformas de escolas, de saúde e tudo, ultrapassa muito a quantidade de 100 obras durante esse ano, então, eu vejo que estamos trazendo a mensagem de muito otimismo, de que a nossa Rio Branco mudou e mudou muito, que a nossa Rio Branco que hoje está sempre sendo iluminada, está hoje talvez a cidade mais limpa da região norte, é uma cidade acolhedora, é uma cidade que a sua parte estrutural melhorou muito, como é o caso da Chico Mendes, como é o caso de outras avenidas que melhoram muito, enfim, nós estamos preparando uma cidade para o futuro”, explicou, reafirmando que o projeto da Vaca Mecânica deverá ser realizada ainda esse ano. “Vai funcionar sim”.

O chefe do executivo municipal ainda agradeceu os projetos aprovados pelos parlamentares na última legislatura, no caso, 40 matérias de interesse do Poder Legislativo apenas na última semana. “Então, uma série de coisas novas e diferentes que a gente traz hoje aqui para a nossa Câmara Municipal, aos nossos vereadores, que tem dado tanto apoio para os projetos que a gente encaminha aqui. Lembrando que no final do ano passado, em apenas uma semana, eles aprovaram 40 projetos em uma semana só. Então, mostra o compromisso também do nosso legislativo com o executivo para que a gente tenha uma cidade mais moderna, uma cidade mais inteligente e uma cidade mais humana, e com certeza produzindo mais dignidade à população”, agradeceu.

Bocalom ainda mencionou avanços na cultura que contará em 2024 com mais de R$ 2 milhões de reais e comemorou a criação da secretaria de esporte no município. “Para a cultura vamos ter mais de R$ 2 milhões e ainda criamos a secretaria de esporte, pois não foi a gente que retirou a pasta, a gente recriou como pedido de alguns vereadores”, disse, deixando claro que não entrou na política para ganhar dinheiro. “Não estou na política para ganhar dinheiro, pra mim é um sacerdócio”.

Elogio dos parlamentares

A declaração do prefeito Bocalom recebeu elogios dos parlamentares da base governista de Rio Branco. Na avaliação do vereador Antônio Moraes (PSB), a gestão do prefeito é a melhor dos últimos anos.

O vereador N Lima (PP) usou a palavra para enaltecer o espírito democrático de Tião Bocalom durante sua gestão. “Os debates de faz em todas as áreas. A Câmara tem espaço e em nenhum momento vi essa casa sendo impedida de fazer os trabalhos democráticos”, elogiou.

A oposicionista Elzinha Mendonça (PSB) não fez críticas à gestão, mas, aproveitou para pedir a Bocalom que possa criar a secretária da mulher no município.