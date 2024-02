BBB 24: acusado de agressão, Rodriguinho diz que daria um “boxe” na esposa

Após receber críticas nesta sexta-feira (2/2) por comentar sobre os hábitos alimentares de Giovanna Pitel, Rodriguinho voltou aos assuntos mais comentados do Twitter por dizer que “daria um boxe” em sua esposa caso ela agarrasse outro homem.

O assunto surgiu no Quarto do Líder, quando Rodriguinho, Pitel e Bin Laden comentavam sobre a relação de Deniziane e Matteus. Os dois vivem um affair e trocam carícias dentro da casa.

o Rodriguinho falando que não existe relação entre a Anny e o Matteus pq ela agarrou o Xanddy, e que se a mulher dele agarrar qualquer homem na frente dele acaba em algo que espero que não seja o que eu to pensando pic.twitter.com/J9AkL7MYI2

— vic (@todeboafodase) February 2, 2024



O pagodeiro, hoje casado com Bruna Amaral, não acredita haver uma relação entre eles e justificou: “Não tem relação, gente. Ela agarrou o Xanddy [cantor] na frente dele lá… Se minha mulher agarrar qualquer homem na minha frente, vai tomar um ‘boxe’”.

“Não existe isso! Respeito, postura!”, completou ele, sendo rebatido por Pitel: “Ela é fã do menino! Abraçar uma pessoa? Que loucura é essa de vocês”.

Acusação de agressão

Vale lembrar que Rodriguinho foi acusado de agressão pela ex-mulher, Nanah Damasceno. Em 2021, o cantor tentava retomar a relação com a ex-Ilha Record, quando recebeu a acusação de violência.

Rumores que circularam sobre a briga garantem que a discussão começou quando o pai de Gaab estava numa mesa com a mãe, Dona Conceição, e a dançarina. Nanah teria pegado um copo e jogado nos dois, quando o rapaz a segurou pelo pescoço, colocando-a para fora.

Logo depois do assunto repercutir, o ex-Travessos divulgou uma nota confirmando que houve um desentendimento, mas sem confessar a agressão: “Declaro que sim, me exaltei, perdi o controle e me envergonho disso. Peço desculpas à Nanah, que é mãe dos meus filhos e a mulher a qual sempre fiz tudo o que pude para ver feliz. Inclusive, durante quase 1 ano e meio venho lutando para restaurar nossa família”.

Nanah se pronuncia

Após a história voltar à tona, Nanah se pronunciou: “Meu ex-marido hoje está no BBB e estão resgatando uma história antiga nossa. Essa história já está muito bem resolvida. Nós nos acertamos, pedimos perdão e eu acredito que as pessoas podem ter a chance de mudar, de evoluir, de procurar melhorar e foi isso que nós dois fizemos”.

Na sequência, ela explicou que tem uma boa relação com o cantor. “Cada um seguiu seu caminho, distantes, nos respeitando, com uma boa relação. A partir de determinado momento, conseguimos ter uma boa relação por conta dos nossos filhos e o que ficou no passado, ficou no passado”, disse.

“Acho que ninguém deve ser condenado eternamente, as pessoas merecem segunda chance. Na nossa vida, somos passíveis de errar e a gente pode aprender com nosso erro, ou não, mas acho que as pessoas merecem essa segunda chance”, completou.

A cantora disse que os dois já seguiram a vida após o caso. “O fato dele estar hoje no BBB quer dizer que hoje ele tem uma outra vida, ele tem um outro comportamento, ele está com outra esposa, ele está vivendo a vida dele e eu estou vivendo a minha vida”, descreveu.

Por Metrópoles