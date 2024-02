Banhos de sol e visitas são suspensas em presídios federais após fuga em Mossoró

O diretor do Sistema Penitenciário Federal substituto, Renato Vaz, determinou o ‘emprego do nível 2’ de segurança nas cinco penitenciárias federais do Brasil: Catanduvas (PR), Brasília (DF), Porto Velho (RO), Campo Grande (MS) e Mossoró (RN), onde houve fuga de dois presos faccionados do Comando Vermelho na madrugada de quarta-feira (14).

Com isso, de acordo com a portaria à qual a CNN teve acesso, ficam suspensos os banhos de sol dos presos, as visitas sociais e de advogados, e de todas as atividades de assistência educacional, laboral e religiosa, à exceção dos atendimentos emergenciais.

A portaria, publicada no fim da tarde de quarta-feira (14), e que já está em vigor, também limita o acesso às dependências das vivências, isolamento e inclusão. O objetivo é evitar circulação de pessoas.

Na prática, segundo integrantes do Sistema Penitenciário Federal (SPF), ocorre um pente-fino nos presídios de segurança máxima entre quinta-feira (15) e sexta-feira (16).

A medida da Diretoria do SPF, braço da Secretaria Nacional de Políticas Penais, do Ministério da Justiça, vem após a fuga inédita em um presídio de segurança máxima desde a criação do sistema, em 2006.

Os fugitivos foram identificados como Rogério da Silva Mendonça, vulgo Querubim, Chapa, Cabeça de Martelo ou Martelo; e Deibson Cabral Nascimento, conhecido como Tatu, Deisinho ou Deicinho.