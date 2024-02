Bando é preso por enviar droga em pacotes de castanha do Acre ao RN

A Polícia Federal deflagrou nessa última quarta-feira, 31, a operação contaminatio, contra o tráfico interestadual de drogas, e cumpriu cinco mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e três de busca e apreensão. As prisões foram realizadas uma em Cruzeiro do Sul e outra em Parnamirim, no interior do Rio Grande do Norte.

O trabalho policial, iniciado neste mês de janeiro, identificou possível organização criminosa responsável pelo envio de substanciosa quantidade de cocaína, dissimulado em pacotes de castanhas embaladas a vácuo, do estado do Acre para o Rio Grande do Norte. A operação foi deflagrada simultaneamente nos dois estados.

A investigação foi conduzida pela Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Acre e também com o apoio da PF no Rio Grande do Norte.

Além da prisão de três pessoas em flagrante, foi apreendido aproximadamente 7kg de cocaína, veículos e materiais de interesse para as investigações.

Os envolvidos responderão pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e associação ao tráfico, cujas penas, se condenados, podem ultrapassar a 25 anos de prisão.