BC oferta 100 vagas em concurso com provas em Rio Branco

O Banco Central segue com inscrições para o concurso público visando provimento de 100 vagas no cargo de Analista, a ser realizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). O período de inscrição começou dia 22 de janeiro e vai até 20/2

As provas serão realizadas em 19/5 e serão aplicadas em todas as capitais do país.

Neste concurso, 50 vagas são destinadas à Área 1 – Tecnologia da Informação e 50 vagas para a Área 2 – Economia e Finanças. Cada uma delas possui reserva de vagas para pessoas com deficiência (5%) e negros (20%).

Para a investidura no cargo, é preciso ter diploma de conclusão de curso de nível superior em qualquer área de formação fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

No edital é possível conhecer as pontuações de cada etapa, bem como o conteúdo programático das provas.

“O rol de atribuições do BC é muito grande, o que faz com que, ao longo da carreira, o servidor possa atuar e se capacitar em diferentes áreas. Além disso, sua missão e seus objetivos são muito desafiadores.

Para lidar com a grande carteira de projetos inovadores em execução atualmente no BC, buscamos novos servidores igualmente inovadores, criativos e que gostam de encarar novos desafios. Se você tem esse perfil, seu lugar é no Banco Central”, conta Marcelo Cota, chefe do Departamento de Gestão de Pessoas, Educação, Saúde e Organização.

A remuneração inicial oferecida é de R$20.924,80, além de auxílio-alimentação de R$658,00 e de programa de saúde, que tem seus custos divididos igualmente entre os servidores e o Banco Central.

O Banco Central possui investimento qualificado em desenvolvimento profissional, com ofertas educacionais como o Programa de Pós-Graduação (PPG), o de idiomas e cursos e seminários no Brasil e no exterior. Além disso, mantém parcerias de formação e intercâmbio profissional com organismos internacionais, como o Bank for International Settlements (BIS), o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Todos os aprovados serão lotados em Brasília, e, após o primeiro ano, os servidores poderão se engajar no Programa de Gestão e Desempenho, o que possibilita o acompanhamento do trabalho pelas suas entregas e produtividade, podendo ainda adotar regime de trabalho semipresencial, ou até remoto, a depender da natureza de suas atividades e do desempenho e compromisso demonstrados.

O BC tem sede em Brasília e possui representações em Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza e Belém.

Informações sobre o concurso atual do Banco Central e sobre os anteriores podem ser acessadas em https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/concursospublicosopen_in_new.