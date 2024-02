Bancada federal do Acre se reúne com Waldez Góes sobre situação de emergência no estado

Senadores e deputados federais do Acre se reuniram nesta segunda-feira, 26, com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, sobre a situação de emergência no estado. Estiveram na reunião os senadores Alan Rick, Sérgio Petecão e Marcio Bittar, além dos deputados federais Antônia Lúcia, Roberto Duarte, Fábio Rueda, Gerlen Diniz e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

O encontro contou com a presença de representantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Ministério da Defesa, da Caixa Econômica Federal e da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, por videoconferência.

“Conversei com todos os senadores, deputados e com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, e vários outros prefeitos e prefeitas, desde sábado, dando continuidade no domingo, e hoje já publicamos a situação de emergência dos 17 municípios que solicitaram reconhecimento”, explicou o ministro em divulgação da Assessoria de Comunicação Social.

A ministra Marina Silva disse que as forças-tarefas, tanto do Governo Federal quanto da bancada do Acre, são fundamentais para que os reparos sejam feitos o mais breve possível.

“Além disso, estamos trabalhando na questão da mitigação dos efeitos climáticos que são cada vez mais desafiadores, mas com uma ação em conjunto, como disse o próprio ministro Waldez, nosso trabalho fluirá melhor, fazendo chegar qualidade de vida às pessoas”, destacou.

O senador Alan Rick, coordenador da bancada federal do Acre, também falou a respeito da reunião.

“Agradeço ao ministro Waldez que sempre nos atende com muita presteza, dedicação e agilidade. Fico feliz também por ele ter nos recebido em seu gabinete e por termos alinhado com outras pastas do Governo Federal e com a Defesa Civil Nacional os próximos passos para minimizar o sofrimento da população atingida por inundações”, disse.