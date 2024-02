Bambam compara valor que vai receber por luta com Popó a prêmio do Big Brother Brasil

Campeão da primeira edição do Big Brother Brasil, em 2002, Kleber Bambam comparou o valor da premiação do reality show — então R$ 500 mil — com o que vai ganhar na luta de boxe contra Acelino Popó Freitas.

O pugilista e o ex-BBB entram no ringue no próximo sábado (24), pelo Fight Music Show 4, na casa de shows Vibra São Paulo. O duelo vai seguir as regras do boxe.

Apesar de não revelar valores absolutos do que vai receber entre cachê e contratos de patrocínio, como o da fornecedora Nike, Bambam diz que vai receber “mais de dois ou três prêmios de BBB”.

Essa luta já passou do prêmio do Big Brother, particularmente, para mim. Essa luta, só de patrocinadores, já deu mais de dois ou três prêmios de BBB. Eu tenho patrocínios internacionais, como o OnlyFans, que eu sou garoto propaganda, e a Nike será minha patrocinadora. É mundialmente agora, a brincadeira mudou

Kleber Bambam, no podcast Ticaracaticast



Fight Music Show 4

Aguardada por fãs e curiosos, a luta de boxe entre Kleber Bambam, primeiro vencedor do Big Brother Brasil, e o boxeador Acelino “Popó” Freitas, marcada para 24 de fevereiro, terá treinos e pesagem abertos ao público.

Além de Bambam e Popó, o evento, chamado de Fight Music Show 4, contará ainda com outros embates inusitados, como Nego do Borel contra MC Gui e Emilene Juarez, mulher de Popó, contra Fernanda Lacerda, a “Mendigata”.

O público poderá acompanhar gratuitamente tanto os treinos abertos quanto a pesagem e a “encarada” pré-luta entre 22 e 23 de fevereiro. A ativação será no Shopping D, no bairro do Canindé, Zona Norte de São Paulo.

Agenda de treinos abertos e pesagem de Popó x Bambam

Quinta-feira, 22/2 – treinos abertos

•10h30: MC Gui

•11h00: Fernanda Lacerda

•11h30: Emilene Juarez

•12h00: Acelino Popó

•12h30: Nego do Borel

•13h: Kleber Bambam

Sexta-feira, 23/2 – pesagem e “encarada” pré-luta

•A partir de 19h30

Sábado, 24/2

•Fight Music Show 4, no Vibra São Paulo (Av. das Nações Unidas 17955, Vila Almeida)

Onde assistir ao Fight Music Show 4 com Popó x Bambam

•Pay-per-view: Canal Combate (card principal)

•TV aberta: TV Globo (apenas Popó x Bambam, em VT após o Altas Horas)

•YouTube: Canal Combate (apenas o card preliminar)