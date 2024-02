Baile Infantil reúne público com fantasias diversas na Gameleira

Sucesso de público, o Baile Infantil do Carnaval da Família, na Gameleira, reuniu dezenas de crianças nesta segunda-feira, 12. Com uma programação voltada para esse público, as equipes fizeram a distribuição de confetes, serpentinas, geladinho e pipoca.

Como parte das atrações para as crianças, a Marujada realizou uma apresentação com a participação dos pequenos. Também se apresentaram os grupos culturais Jabuti Bumbá e Maracatu.

Jean Lucas Alves, 12 anos, é um dos cantores da Tradicional Marujada. Ele conta como iniciou na música e quem foi o seu principal incentivador. “Há 10 anos canto na Marujada. Meu avô que me incentivou a cantar, ele criou a Marujada no esperança, o seu Adenor. Metade da minha família participa da Marujada”, explica, orgulhoso.

O público infanto-juvenil se agradou da festa preparada para ele. “Essa é a terceira vez que participo do bloquinho de carnaval, gosto bastante, acho uma coisa bem legal, bem agitada para as crianças”, relata Emanuelle Vitória Rosa, 11 anos.

Até agora, a estudante Ana Laura, 9, não perdeu nenhum dia de Carnaval da Família. “Estou vindo todos os dias com minha mãe, é muito legal! gosto bastante do carnaval”, conta.

E para garantir a segurança das crianças, em todas as noites é realizada a identificação com número do responsável nas pulseiras, que são colocadas no braço de todas elas entrada da folia, que acontece na Gameleira até esta terça-feira, 13.