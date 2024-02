Associação de Homossexuais do Acre é contra banheiros específicos ao público LGBT+ no carnaval

A Associação de Homossexuais do Acre (AHAC) lançou nesta sexta-feira, 2, uma nota de repúdio sobre a instalação de banheiros químicos diferenciados para o público LGBT+ no Carnaval promovido pela Prefeitura Municipal de Rio Branco.

Durante solenidade que anunciou programação e logística do carnaval do município, a prefeitura de Rio Branco divulgou no auditório do Mira Shopping que a organização do evento vai disponibilizar banheiros masculinos, femininos e outros para pessoas LGBTQIA+. “Teremos banheiros químicos, é uma coisa que não pode faltar, teremos 39 banheiros químicos, devidamente divididos entre feminino, masculino e banheiro da diversidade”, disse o secretário de infraestrutura, Cid Ferreira.

Na nota de repúdio, a Associação de Homossexuais do Acre comparou a atitude como as promovidas por Adolf Hitler na Alemanha Nazista, que antes das práticas genocidas instaurou medidas separatistas. “Não precisamos que a capital do Estado do Acre, Rio Branco, se torne uma Alemanha Nazista de Adolf Hitler, com sua cultura genocida, separatista de povos, culturas e identidades. Não existe Lei no Brasil, em Rio Branco, que legisle para quais banheiros as pessoas tem que usar para fazer suas necessidades”, diz a nota.

Ainda de acordo com o comunicado, foram comunicados do ocorrido o Ministério Publico Federal, o Ministério Publico do Estado do Acre, e a Defensoria Pública do Estado do Acre, que a Ordem dos Advogados do Brasil – Comissão da Diversidade, ao Conselho Estadual de Combate a Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT do Acre.