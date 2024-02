Assis Brasil mantém cheia; Feijó, Jordão, Santa Rosa e Tarauacá também enfrentam enchente

Diversos municípios acreanos enfrentam enchente neste momento. Conforme balanço divulgado na manhã deste domingo, 25, pela Defesa Civil do Estado, além de Rio Branco, capital, a população dos municípios de Xapuri, Assis Brasil, Brasileia, Jordão, Feijó, Santa Rosa do Purus e Tarauacá enfrentam alagação com a cheia dos rios.

A preocupação é ainda maior porque há aumento do nível dos rios em todos os municípios, o que leva a crer que a situação deve piorar nas próximas horas.

Um dos municípios onde a situação é mais complicada é Jordão. As informações da prefeitura são de que mais da metade da pequena cidade está debaixo da água.

Imagens postadas pela prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, mostram a situação complicada também no município. Em Xapuri, com a cota de transbordamento sendo ultrapassada nas madrugadas, as primeiras famílias começam a ser desabrigadas.

Em Rio Branco, sete escolas abrigam mais de 400 desabrigadas. Com a previsão de mais cheia, a prefeitura deu início à construção de novos abrigos no Parque de Exposições.