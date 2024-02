Após operar o fêmur, Rivasplata é internado com problema renal em Rio Branco

O artista plástico peruano Jorge Rivasplata, de 90 anos de idade, que reside no Acre há mais de 30 anos, encontra-se hospitalizado no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco desde o último dia 5 de fevereiro. No dia 9, ele fez a segunda cirurgia de fêmur, desta vez da perna direita, após um acidente em casa.

No ano passado, Rivasplata cirurgiou o fêmur esquerdo, em circunstância parecida. De acordo com a esposa, a professora Guadalupe, o artista estava bem até a última segunda-feira, 19, mas passou a ficar sonolento em seguida. Ela informou que os médicos verificaram mau funcionamento dos rins.

“Os médicos detectaram que o rim dele não está funcionando corretamente e seria a causa da sonolência. Ontem mesmo fez hemodiálise. Hoje à tarde (quinta-feira) vou ver se ele está mais acordado e se o tratamento deu certo”, explicou.

No fim de março do ano passado, Rivasplata e Guadalupe foram fortemente afetados pela enxurrada que atingiu Rio Branco depois de vários igarapés transbordarem. Na ocasião, com a inundação da casa, o casal teve perda da mobília e de muitos itens da obra do artista, além de vários documentos relacionados à história do Acre.

Rivasplata nasceu no Peru, mas morou durante anos na Bolívia, por isso, ao tratar de sua nacionalidade, ele utiliza a nomenclatura “bolpebra”, que faz referência aos três locais que fazem parte da sua história. Ao longo da carreira, o artista já realizou centenas de exposições, individuais e coletivas, no Brasil e no exterior.