Após 10 anos, escola de samba Verde e Rosa volta à avenida em Cruzeiro do Sul

Após mais de uma década sem Escolas de Samba, o Carnaval de Cruzeiro do Sul contou na noite dessa segunda-feira, 12, com o desfile da Verde Rosa, que foi fundada em 1985.

Com 350 membros, a Escola de Samba mostrou 7 alegorias e 3 alas, apresentando a história do município contada desde a chegada dos primeiros seringueiros.

“Contamos do início do ciclo da borracha, quando os soldados da borracha vinham em busca do El Dorado, achando que aqui iam ficar ricos com a promessa que foi feita. Junto com eles veio uma carga cultural muito grande: a Marujada, a Pastorinha, os Caboclos do Juruá que chegaram aqui, se misturaram e criaram essa miscigenação de raças bonita, de povo acolhedor que é Cruzeiro do Sul. Paramos por 13 anos, mas voltamos e não vamos parar mais”, citou Charles André Cavalcante, presidente da Escola.

O retorno da Verde Rosa foi possível com recursos das Leis Municipal, Estadual e Federal de Incentivo à Cultura. O público prestigiou o desfile.

“É a minha primeira vez que estou assistindo a um desfile de escola de samba e está linda. As roupas bonitas e tudo organizado E hoje pretendo me divertir muito”, contou, Tatieli Costa Soares.