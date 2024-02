Antes de ser convocado, Pedro Pascoal deve ir à Aleac dar explicações sobre caso Medtrauma

Foto: Odair Leal/Sesacre

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, deverá se explicar nesta terça-feira, 20, sobre a repercussão da denúncia que saiu no Fantástico, da Rede Globo, no domingo, 18, que expôs uma investigação da Controladoria-Geral da União que mostra que a empresa MedTrauma, responsável por serviços ortopédicos no Hospital das Clínicas, teria superfaturado mais de 9 milhões em um contrato com o Estado.

O gestor da saúde deverá responder perguntas de deputados da oposição e situação para tirar dúvidas sobre o contrato. A empresa nos últimos dois anos recebeu mais de R$ 56 milhões da saúde do Acre.

A deputada Michele Melo (PDT) havia protocolado um requerimento pedindo a convocação de Pascoal, mas a base do governo resolveu se antecipar e solicitar a vinda do gestor.