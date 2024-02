Alagação afeta 31 bairros e atinge mais de 10 mil pessoas em Rio Branco

FOTO: JARDY LOPES

Com o nível do Rio Acre marcando 15,55 metros na medição das 9 horas deste domingo, 25, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil Municipal de Rio Branco, o número de bairros afetados chega a 31 e o número de pessoas atingidas no município de Rio Branco, zona rural e urbana, já ultrapassa a marca de 10 mil.

Segundo o tenente-coronel Cláudio Falcão, o manancial subiu 9 centímetros nas últimas 3 horas e se aproxima dos 16 metros, com isso, ele alerta que o número de pessoas atingidas deve duplicar. “Cerca 140 famílias com 31 bairros atingidos até o momento. Neste momento temos mais equipes a caminho dos abrigos, a todo momento é nos chamando, ainda hoje é possível chegar aos 16 metros. A partir dos 16 metros a situação fica muito complicada, com cada 10 centímetros, o número de pessoas atingidas aumenta”, comentou.

Mesmo com o nível das águas ainda não atingindo 17 metros, marca do ano passado, o coordenador já adiantou que a cheia deste ano já alcança 70% da registrada em 2023. “O cenário mostra que já atingimos mais da metade, algo em 70% do ano passado. E temos previsão de mais chuvas e as cabeceiras do rio estão enchendo”, declarou.

Apesar do Rio Acre está subindo, Falcão disse que, no momento, a boa notícia é que o nível dos igarapés estão apresentando retração “Temos uma boa notícia: os igarapés retrairam em 50 cm”, comemorou.