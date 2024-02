Ainda em reforma, Ponte Metálica corre risco de nova enchente em Rio Branco

A Ponte Juscelino Kubitschek, conhecida como Ponte Metálica, apresentou problemas estruturais que comprometeram sua estabilidade ocasionadas pela enchente do Rio Acre no ano passado.

Interditada em julho do ano passado, as obras de recuperação iniciaram no mês de outubro e ainda não foram finalizadas.

Com a possível nova enchente do Rio Acre, surgiu a dúvida sobre um possível novo comprometimento da estrutura e do trabalho de recuperação da ponte que já dura quatro meses.

Conforme o presidente do Deracre, Sócrates Guimarães, responsável pela fiscalização da obra executada por uma empresa terceirizada, não há risco. “Os trabalhos já realizados garantem mais segurança para a ponte em todos os sentidos. A obra já está em fase de conclusão e não há nenhum risco”, afirma.