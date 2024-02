Acusado de mandar matar mecânico na frente da esposa é preso na capital

Investigadores da Polícia Civil prenderam Francisco Valdeci Borges da Silva, suspeito de ser o mandante do homicídio do mecânico José Francisco de Assis da Silva, de 45 anos, que foi assassinado no dia 26 de novembro de 2023, com três tiros na cabeça, em uma propriedade na Travessa Gonzaga, no bairro Belo Jardim 2, em Rio Branco. A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5 na manhã desta quarta-feira, 28.

De acordo com o inquérito policial, o homem teria determinado o assassinato da vítima, porém, as causas não foram reveladas. Na época, uma investigação da Delegacia de Homicídios revelou que Mayke Wisley Oliveira dos Santos e Roniscley Ribeiro da Silva, estão envolvidos no assassinato de José Francisco de Assis da Silva como os executores do homicídio.

Relembre o caso

A esposa da vítima, a dona de casa Juliana, relatou na época que três pessoas chegaram a sua residência em posse de armas de fogo, renderam o mecânico e perguntaram de qual facção ele pertencia.

Ao negar que é membro do crime organizado, os bandidos, então, perguntaram sobre uma arma que Francisco teria, momento esse em que o homem levou os três tiros.