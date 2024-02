Acusado de latrocínio contra motoboy na capital é condenado a quase 24 anos de prisão

A justiça do Acre condenou a 23 anos e 9 meses de prisão Elias Nascimento da Silva – preso desde junho do ano passado pela morte do motoboy Jimerson Willian Dutra, na estrada do Mutum, na capital. A decisão é do juiz Gustavo Sirena, da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco. A informação foi divulgada pela reportagem da TV 5 nesta quarta-feira, 21.

Na decisão, o juiz destacou que de forma direta a materialidade se encontra provada nos autos, mais especificamente por meio de depoimentos orais judicializados, bem como após o laudo cadavérico. “Em que pesa a versão do denunciado de que ele não participou do crime, pois pegou a moto e sai do local, deixando a vítima com outras duas pessoas, as quais, segundo Elias, mataram a vítima, não afasta a responsabilidade do denunciado em relação a este delito”, diz trecho da decisão do magistrado.

Ainda no ano passado, a Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco tornou o autor do crime réu no processo, porém, em depoimento na delegacia de Polícia Civil, Elias confessou o crime e revelou que mais duas pessoas participaram do latrocínio, mas, não revelou as identidades dos comparsas.

O motoboy foi achado com as mãos amarradas para trás e parcialmente degolado. Segundo a polícia, ele foi morto a golpes de terçado. A defesa do réu ainda poderá recorrer da sentença judicial.