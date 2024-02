Acre não registra mortes nas rodovias durante o carnaval

O saldo do feriadão de Carnaval foi positivo nas duas rodovias federais que cruzam o Acre.

Conforme balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o feriado foi tranquilo e não houve registro de mortes na BR-317 e BR-364 no território acreano.

De acordo ainda com a PRF, foram abordadas 791 pessoas, em 518 veículos, e 375 testes de alcoolemia realizados. 11 motoristas foram autuados por ingestão de bebida alcoólica. 34 condutores flagrados realizando ultrapassagens em locais proibidos. Aconteceram 4 acidentes, sem óbitos. Em comparação ao ano passado, em 2024, observou-se um aumento significativo no fluxo de automóveis, muitos dos quais com um número maior de ocupantes, mesmo diante de condições climáticas adversas, com chuvas quase constantes ao longo do período.

Três pessoas foram presas. Uma, em Rio Branco, portando um jabuti sem autorização do órgão responsável. O animal foi encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), na capital acreana.

Outra pessoa foi presa ao ser abordado e os policiais descobrirem que havia um mandado de prisão em aberto por falta de pagamento de pensão alimentar, quando viajava pela BR-364.

Já uma na BR-317, uma mulher de 37 anos foi flagrada transportando drogas ocultas em sua mala, em Xapuri. Ela viajava em um táxi com outras pessoas. A passageira teria saído de Boa Vista (RR), a mala fora recebida com a droga em Porto Maldonado (Peru), com destino final até a cidade de Mascate (Omã), no Oriente Médio. Devido às contradições apresentadas pela suposta turista, os PRFs realizaram inspeção minuciosa e apreenderam 3,65 kg de substância com características de cocaína em dois fundos falsos da mala. Pelo serviço, ela confessou que receberia certa quantia em dinheiro.