Acre é o estado com o maior número de igrejas do Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta sexta-feria, 2, dados coletados durante o Censo 2022 que mostram que em todo o Brasil, existem mais igrejas do que escolas e estabelecimentos de saúde juntos.

Conforme o levantamento, em todo o país, a média nacional é de 286 igrejas para cada 100 mil habitantes do país.

O Acre é destaque no assunto e aparece como o estado com o maior número de igrejas por 100 mil habitantes entre todos os estados do país. A média, no território acreano, é de 554 igrejas para cada 100 mil habitantes, o que representa cerca de 94% a mais do que a média nacional.

Os estados da Região Norte são os campeões no número de igrejas. O Acre é seguido pelos estados de Roraima e Amazonas, com uma média de 459 igrejas para cada grupo de 100 mil habitantes.

O IBGE mostra ainda que Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina são os estados que possuem o menor número de igrejas.