Acre chega a 131 mil famílias cadastradas no Bolsa Família nesta sexta-feira (16)

1Com repasse do Governo Federal de R$ 96,84 milhões, o Bolsa Família chega a 131 mil beneficiários no Acre a partir da próxima sexta-feira, 16 de fevereiro, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

No estado, os 22 municípios estão contemplados e a média recebida por família é de R$ 738,89, uma das maiores do país. Neste mês, 51,8 mil beneficiários em condição de maior vulnerabilidade recebem também o Auxílio Gás, no valor de R$ 102.

A capital, Rio Branco, reúne o maior número de beneficiários no estado. São 44,6 mil a partir de um repasse de R$ 31,1 milhões. O valor médio por integrante do programa no município é de R$ 696,78. Na sequência dos cinco municípios com maior número de beneficiários no estado estão Cruzeiro do Sul (14.118), Sena Madureira (9.134), Tarauacá (8.812) e Feijó (5.769).

No recorte que leva em conta os repasses diretos aos beneficiários, o município com maior valor médio no Acre é Santa Rosa do Purus, com média de R$ 902,26 para as 1.274 famílias atendidas na cidade. Na sequência aparecem, no estado, os municípios de Jordão (R$ 901,37), Porto Walter (R$ 842,73), Assis Brasil (R$ 830,16) e Tarauacá (R$ 813,65).

Entre os benefícios complementares criados com o novo Bolsa Família, há 75,5 mil crianças de zero a seis anos que recebem adicional de R$ 150 no Acre, a partir de um repasse de R$ 10,8 milhões referente ao Benefício Primeira Infância.

A cesta de benefícios complementares também acrescenta R$ 50 neste mês a mais 3,1 mil gestantes, 5,2 mil mulheres em fase de amamentação, 99,5 mil crianças e adolescentes de sete a 16 anos e 21,9 mil adolescentes de 16 a 18 anos.

Os pagamentos seguem de forma escalonada até o dia 29, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada integrante.