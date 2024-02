Acima cota de transbordamento, Rio Acre sobe 3 centímetros por hora em Xapuri

O Rio Acre atingiu 14:56 metros na manhã desta segunda-feira, 26, em Xapuri. A cidade tem 59 famílias afetadas diretamente pela enchente – 18 desabrigadas e 41 desalojadas.

Conforme a Defesa Civil, o ritmo de subida é de 3 centímetros por hora na manhã desta segunda-feira. Seis áreas na cidade já têm pessoas atingidas pelas águas e várias equipes estão empenhadas na retirada de famílias.

Na cidade é grande a movimentação na região central na retirada de moradores e além de comerciantes que temem a chegadas das águas pela parte de trás dos estabelecimentos, por meio dos bueiros.

Outra preocupação é com relação ao hospital da cidade. De acordo com o diretor da unidade, Celso Paraná, com base nos dados da sala de situação, a decisão de retirada da estrutura para as instalações da Ufac vai depender do comportamento do rio nas próximas horas.