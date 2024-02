Ação da PM que terminou com morte de idosa será apurada pelo Ministério Público

A Promotoria Especializada do Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público do Acre (MP-AC), instaurou uma notícia de fato criminal para apurar a suposta invasão de policiais militares à casa de uma idosa, Maria José Pereira, no bairro da Pista, em Rio Branco, no dia 8 deste mês. A investigação foi divulgada nas redes sociais da instituição nesta sexta-feira, 16.

Maria José Pereira foi internada após o episódio e morreu no último dia 13 de fevereiro no Pronto Socorro de Rio Branco. A família relatou que, mesmo sem mandado judicial, os PMs teriam invadido a casa, jogado spray na idosa, que tinha problemas cardíacos.

Segundo o órgão controlador, já no decorrer da investigação, o MP requisitou as imagens de câmeras de segurança instaladas na região e ouviu familiares. Uma equipe do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) auxilia o trabalho de apuração que está em andamento.

Entenda o caso

Segundo relato da família, por volta das 20h30 de quinta-feira, 8, agentes da PM invadiram a residência sem mandado, buscando por um dos filhos de Maria José, primo de Weverton, que está preso há dois anos pelo crime de furto.

Quando a família explicou que o homem está preso, os policiais usaram spray de pimenta na idosa, nas filhas dela que estavam presentes durante a abordagem e nos netos menores de idade.

Em nota, o Comando-Geral da Polícia Militar prestou condolências à família e informou a instauração de Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar a conduta dos policiais envolvidos.