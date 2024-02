“Abençoamos Israel em nome de Jesus”, diz Michelle Bolsonaro em ato na Paulista

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro realizou uma oração durante o ato a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Avenida Paulista, região central de São Paulo, neste domingo (25), afirmando ao final do pronunciamento que “abençoamos Israel em nome de Jesus”.

“Nós abençoamos o Brasil, nós abençoamos Israel em nome de Jesus”, disse Michelle em cima de um trio elétrico.

Ao entrar no trio elétrico, Jair Bolsonaro exibiu a bandeira de Israel. Entre os manifestantes, também era possível identificar bandeiras do país do Oriente Médio. Nos arredores, os artigos eram vendidos junto com itens do Brasil.

Ela também agradeceu ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por “abrir as portas de casa” a ela e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O casal Bolsonaro passou a noite de sábado (24) no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, antes de participarem do evento deste domingo na Avenida Paulista, na região central da capital paulista,

Estão em um dos carros de som contratados pelo pastor Silas Malafaia o senador Flavio Bolsonaro e apoiadores do ex-presidente, como Marco Feliciano.

Michelle fez o discurso emocionada, no qual também se dirigiu às mulheres, dizendo “como é difícil para nós estarmos à frente da política. O assassinato de reputação é diário, mas algo muito maior nos move para que continuamos lutando pela nação”.

“Por um bom tempo fomos negligentes, a ponto de falarmos que não mistura política com religião e o mal ocupou. Chegou o momento da libertação”, adicionou.