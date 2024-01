A empresa de investimentos Fidelity rebaixou a avaliação da rede social de X, antigo Twitter, de Elon Musk.

A empresa acredita que as ações da plataforma valem hoje 71,5% menos do que quando Musk comprou o Twitter em outubro de 2022, de acordo com um novo documento de valores mobiliários.

A divulgação da Fidelity reflete uma tendência de longa data que reduziu constantemente o valor estimado de X ao longo do ano passado, em meio a crises sucessivas na empresa, muitas das quais foram impulsionadas pelo proprietário Elon Musk.

Baseado em informações até 30 de novembro, a Fidelity estima que as ações da X que possui valem pouco menos de US$ 5,6 milhões (R$ 27,54 milhões).

O documento afirma que suas ações na X representam menos de 0,01% do valor total do fundo, que, segundo ele, é superior a US$ 49 bilhões (R$ 241,02 bilhões).

Isso representa uma queda acentuada em relação aos US$ 19,66 milhões (R$ 96,7 milhões) que o fundo Fidelity disse que sua participação valia na época em que Musk estava finalizando a aquisição do Twitter, e 14,5% menos do que os US$ 6,55 milhões (R$ 32,22 milhões) que o fundo disse que suas ações valiam em abril passado.

Após Linda Yaccarino assumir o cargo de CEO da rede social, a Fidelity chegou a aumentar ligeiramente sua perspectiva de valor do X.

Contudo, desde então a Fidelity voltou a reduzir o valor estimado das suas ações na plataforma.



Sendo o X uma empresa privada, as estimativas da Fidelity surgiram como um indicador observado de perto da saúde da X e um reflexo das atitudes dos próprios investidores de Musk.