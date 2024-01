WhatsApp lança recurso para criar figurinhas no próprio aplicativo; veja como

O WhatsApp ganhará um novo recurso que permite criar figurinhas dentro do próprio aplicativo. O recurso estará disponível para usuários de iPhone nos próximos dias em todos os aparelhos com iOS 17.

Anteriormente, os internautas precisavam utilizar aplicativos de terceiros para criar figurinhas. Com a novidade, todo o processo de criação e edição das imagens poderá ser feito dentro do próprio aplicativo do WhatsApp.

Para aparelhos que possuem a versões anteriores ao iOS 17, não será possível criar figurinhas. No entanto, os usuários poderão editar as imagens que já existem. Ainda não há previsão de quando o recurso estará disponível para Android.

A ferramenta permite utilizar imagens da galeria e ferramentas de edição, como tirar o fundo da imagem, fazer desenhos e colocar texto. Também é possível usar uma figurinha para sobrepor outra.

Como criar figurinhas no app do WhatsApp

Para criar figurinhas dentro do aplicativo do WhastApp, é necessário clicar no ícone de figurinhas ao lado da caixa de texto no fim da tela. Em seguida, clique em “criar sticker” e escolha uma imagem da galeria.

Após a seleção da foto, é possível personalizá-la utilizando ferramentas como recorte, adição de texto, desenhos, entre outros. Após finalizar a edição é só salvar e enviar a figurinha.

Já para aparelhos anteriores ao iOS 17, que só terão acesso à edição, basta clicar no ícone de figurinhas, pressionar a imagem escolhida e clicar em “editar sticker”. As mesmas ferramentas de edição estarão disponíveis.

Por Diário do Nordeste