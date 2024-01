VÍDEO: policial militar de SP dá cotovelada em homem por achar que ele furou fila de padaria

Kelvyn Alexsander Barbosa Nunes teve ferimentos no olho e no nariz. Após a agressão na padaria, que fica na rua Arthur Gaspar Viana, no bairro Jardim Santa Maria, ele foi levado para a Santa Casa da cidade, onde está internado.

As imagens mostram o momento em que Kelvyn e o policial, identificado como Richardson Igan de Monteiro de Paula Bento, estão no balcão de atendimento da padaria. Em determinado momento, o agente se aproxima do homem e o golpeia com uma cotovelada no rosto. Em seguida, deixa o local.

A vítima estava acompanhada da esposa, Alana Ketlin dos Santos Barbosa, que aparece nas imagens com a filha do casal no colo. Em entrevista à Rede Vanguarda, ela contou que o policial ficou irritado pois achou que Kelvyn havia furado fila.



“Eu estava com a minha criança no colo. Ele (o policial) achou que a gente estava furando a fila, foi se aproximando e deu a cotovelada na cara do meu marido”, afirma.