Vídeo mostra colisão com ônibus que tirou a vida de motociclista

Um vídeo capturado pelo sistema de videomonitoramento do programa Rio Branco Mais Segura, da Prefeitura de Rio Branco, flagrou o momento exato da colisão entre uma moto e um ônibus, na avenida Ceará, na altura do terminal central, na noite de quarta-feira, 24.

Nas imagens, é possível notar pela dinâmica do tráfego que o semáforo no sentido do ônibus estava aberto. O motociclista Francisco Adevilson da Silva Galdino, de 42 anos, aparece em sua motocicleta e, aparentemente, decide cruzar a travessa Guaporé de última hora, sem perceber um ônibus no sentido contrário. Apesar da parada brusca e da tentativa de desvio, às 20:24h, o motorista do ônibus não consegue evitar o acidente.

Com o impacto, o motociclista colidiu fortemente no para-brisa do ônibus, sofreu um corte na região da testa, uma fratura na cervical e caiu desmaiado ao solo. A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam fazer por Francisco Adevilson que já se encontrava morto.

Veja o vídeo: