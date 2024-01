Venda de veículos usados cresce 0,6% no estado do Acre e prevê otimismo para 2024

Segundo o relatório da Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores (Fenauto), divulgado neste mês de janeiro, o mercado de veículos seminovos e usados no Acre registrou aumento de 0,6% em vendas em 2023, reafirmando a tendência de otimismo para 2024.

Ao longo do ano passado foram negociados 35.856 usados e seminovos no Acre enquanto que em 2022 o número foi de 35.643 unidades.

Do crescimento total, os veículos “velhinhos”, aqueles com 13 anos ou mais de uso, foram os mais negociados e sustentaram o resultado positivo com as vendas crescendo 11,3%.

No País, o desempenho foi bem melhor, apresentando um crescimento de 9,1% de volume por dia útil. No último mês do ano foram vendidos 1.383.870 veículos, chegando ao acumulado de 14.448.434 unidades comercializadas em 2023.

Para o presidente da Fenauto, Enilson Sales, “nosso relatório mostra um percentual de aumento expressivo na comercialização de veículos, conforme já estávamos prevendo. Desde 2015 o nosso mercado vem apresentando resultados positivos, indicando um crescimento sustentável como esse verificado em 2023. Acreditamos que, para 2024, essa tendência positiva deve continuar.”

O acumulado de vendas de veículos com 13 anos, ou mais, foi o mais expressivo, com um crescimento de 13,5% em relação a 2022, chegando a um total de 5.033.345 unidades no ano.